11 ноября 2016 года в малом зале Даугавпилсского Дворца культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Провозглашения Независимости Латвии, организованный Центром белорусской культуры (ЦБК). В концерте приняли участие местные белорусские коллективы, поэты, а также трио аккордеонистов центра «Jaunība».

В празднично украшенном малом зале Дворца культуры красивым поздравлением с праздником Латвии начался концерт. В исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пралески» (руководитель Анастасия Малышева), ансамбля белорусской народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), вокального ансамбля сениоров «Спадчына» (руководитель Яна Юзефович) прозвучали всеми любимые латышские и белорусские песни. Танцевальный ансамбль “Лянок” (руководитель Марина Медунецкая) исполнил стилизованный танец “Рушник” (песня на слова Станислава Володько) под пение “Купалинки”, а также объединённый ансамбль народного танца “Латгола” исполнил народный танец “Zynu, zynu tāva sātu”.

Приятным сюрпризом для зрителей праздничного концерта стало выступление трио аккордеонистов «Аккорд» (руководитель Светлана Рябцева) центра “Jaunība”, которое исполнило популярную композицию Р.Паулса «Золотая свадьба». Зрители с восхищением слушали виртуозную игру аккордеонистов и после завершения композиции долго не отпускали юных артистов.

Стихотворение о любимой Латгалии члена Союза писателей Беларуси Станислава Володько прочла член белорусского общества «Уздым» Галина Сонтоцкая. В свою очередь, даугавпилсские авторы Людмила Вилюма, Евтихий Коноплёв, Анастасия Сазанкова и Павел Плотников через поэтическое слово признались в любви Латвии, Латгалии и Беларуси.

Латвия и Беларусь - такие разные и такие близкие. Любовь к родине, к стране, где мы живём, работаем и любим, объединяет две страны с глубокой историей, культурой и традициями.

Концерт завершился песней, которая живёт у каждого в сердце, - «Šeit ir Latgale», которую подхватил весь зал.