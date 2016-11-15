В конце минувшей недели клуб "Локомотив" заключил очередной контракт на сезон 2017 года.

Соглашение достигнуто с сильнейшим итальянским гонщиком Николасом Коватти. Для стартов за клуб "Локомотив" в сезоне 2017 у него имеются некоторые отягощения, которые необходимо разрешить самому гонщику с предыдущим клубом.



Николас Коватти родился 19/06/1988 в Аргентине. В английской премьер-лиге в минувшем сезоне выступал за клуб из Ипсвича. В польской лиге Nice провел лишь одну гонку. Действующий чемпион Италии и Чемпион Европы среди пар.