14 ноября предприятие Latvijas Valsts ceļi обобщило данные о скорости передвижения легкового автотранспорта на дорогам Латвии. Информация была получена при помощи специального оборудования для измерения скорости движения авто.

В 8.00 на многих дорогах скорость была выше разрешенной. На Таллинском шоссе средняя скорость составила 96,8 км.ч., на Видземском - 94,3 км.ч., на Баусском шоссе - 99,8 км.ч., на Вентспилсском - 105 км.ч.



В свою очередь в Латгалии средняя скорость передвижения автомобилей по дорогам была выше 105 км.ч. По данным Latvijas Valsts ceļi, по Даугавпилсскому шоссе водители ехали со скоростью 105,5 км.ч., на шоссе Резекне-Даугавпилс - 105,7 км.ч.



Как отмечается, замер скорости производится постоянно. Пункты замеров установлены на различных участках дорог. Всего в Латвии таких пунктов 30.