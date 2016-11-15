В начале ноября в Даугавпилсе проходила Осенняя толока. В числе наиболее активных были учебные учреждения. В рамках толоки была организована ещё одна акция специально для образовательных учреждений – им надо было подготовить стенгазету. 14 ноября самых усидчивых пригласили в Думу для награждения.

Представителям учебных учреждений вручили Благодарственный грамоты Думы. Разыгрывались также три главных приза – подарочные карты от магазина «Lāčuks». Подарочную карту в 100 евро выиграло специальное детское дошкольное учреждение №2, подарочную карту в 70 евро – учебное учреждение №26, и в размере 50 евро – 1-ое детское дошкольное учреждение.

Поощрительную награду фирмы «Clean R» - подарочную корзину получили авторы лучшей стенгазеты: воспитанники детского дошкольного учреждения №10.