Этой зимой, как и в прошлом году, в центре Даугавпилса будет работать общественный каток. В понедельник на площади Виенибас началась установка оборудования.

Ожидается, что кататься на коньках там смогут все желающие на протяжении всей зимы. Начнет свою работу каток 19 ноября, а завершится сезон, предположительно, 19 марта.



Каток будет работать каждый день с 10.00 до 22.00. Катания для горожан и гостей города будут бесплатными. Однако, если у желающих покататься не будет с собой своих коньков, придется оплатить их прокат. Взять коньки можно будет в прокате коньков рядом с катком.



Сообщается также, что вскоре рядом с катком к зимним праздникам установят и Домик гномов для детей.