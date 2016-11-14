Предприятие „Daugavpils satiksme” сообщило о том, что в честь праздника 18 ноября в городе будет увеличено количество рейсов общественного транспорта.

Трамвай 1-го маршрута от остановки "Улица Бутлерова" в сторону центра города будет отходить в: 19:34; 19:49; 20:03; 20:15; 20:25; 20:35*; 20:45; 21:00; 21:20; а от остановки "Дом Единства" в сторону микрорайона "Химия" в: 20:05; 20:20; 20:34; 20:46; 20:56; 21:06*; 21:16; 21:31;21:51;



Автобусы маршрута №17А:

от остановки "Автостанция" будет отъезжать в: 20:10*; 21:21*;21:30*; 21:48*;

от остановки "ул. Авеню" в: 20:25*, 21:40*, 21:48*, 22:06*;



Дополнительные рейсы будут пущены и у автобуса №7. От автостанции он будет отъезжать в 21:35*, и будут курсировать сразу два автобуса.



Дополнительный рейс автобуса №1 от автостанции в 21:30*; автобуса №10 - 21:30* (также будет курсировать два автобуса).

Рейс автобуса №12 будет перенесен с 21:15 на 21:30. На это же время перенесут 18-го ноября и рейс автобуса №5.