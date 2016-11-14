Портал "Наша" в июле этого года, после обращения жителей поселка Мирный, взял под контроль ситуацию с водой в поселке.

Долгие десятки лет жители Мирного не получали качественную услугу, за которую оплачивали весьма не маленькие деньги. Вода, которой жители Мирного были вынуждены пользоваться, как показали проведенные анализы, не соответствует нормам практически по всем показателям.



После тщетных попыток достучаться до руководства поселка, жители Мирного обратились в редакцию "Нашей", и ситуация сдвинулась с мертвого места.



Руководство Думы Даугавпилсского края выделило дополнительное финансирование из средств краевой думы на бурение новой артезианской скважины.



Существующая скважина, из которой жители поселка Мирный долгие годы получали плохую по качеству воду, ликвидирована.



При новой скважине построен павильон подводки воды, сделано новое подключение к центральному водопроводу и подключена станция по обезжелезованию.



Сегодня, спустя 3,5 месяца после обращения, жители Мирного вновь связались с редакцией. На этот раз со словами благодарности.



- В Мирном наконец-то течет долгожданная кристально чистая вода. Все жители не могут нарадоваться случившемуся чуду, потому что в изменения уже никто не верил. У нас такой прозрачной воды в поселке никогда не было. Мы очень счастливы! Спасибо большое за помощь!, - сказала жительница Мирного.



От лица редакции: Нам очень приятно, что в этом затянувшемся деле с обеспечением жителей качественной услугой удалось поставить точку.