Ситуация с безработицей в Даугавпилсе за последний месяц практически не изменилась. Если в конце сентября в городе уровень безработицы составлял 10,8%, то в конце октября он уменьшился всего 0,1% и составил 10,7%.

Вакансий, объявления о которых опубликованы на сайте Госагентства занятости, на данный момент около 50. В городе требуются разработчики программ и администраторы компьютерных сетей, комплектовщики, операторы, уборщики, работники пищевой сферы, швеи, автомеханики, врачи и т.д. Заработная плата, которую предлагают работодатели, во многих случаях составляет 370-500 евро.



Такая же сложная ситуация и во всей Латгалии. В нашем регионе уровень безработицы в октябре составил 17,3%.



Ни для кого не секрет, что жители продолжают уезжать в поисках работы и достойного заработка за границу. Молодежь часто уезжает сразу после окончания школы, т.к. нет смысла тратить время на высшее образование здесь, ведь в Европе с нашими дипломами устроится на работу по специальности практически невозможно; люди старше 30 лет уезжают сразу целыми семьями.



Население Латвии, по оценочным данным, на 1 мая 2016 года составляло 1 958 800 человек. Хотя среди жителей бытует мнение, что официальные цифры завышены, и реально в городах осталось намного меньше жителей. Казалось бы, меньше людей, меньше конкуренция, рабочих мест должно хватать, и безработица должна была бы снизится. Но цифры доказывают обратное.



Нам с завидной регулярностью рассказывают в республиканских и местных СМИ о том, как хорошо развивается экономика нашей страны, о том, что наша пенсионная система одна из самых стабильных в мире, о том, что видов социальной помощи все больше, о том, что Даугавпилс развивается и столько сил брошено на привлечение инвестиций в город...



А потом выходишь вечером на улицу, и видишь, как в многоквартирных домах свет горит лишь в трети квартир; в выходной пробегая мимо мест, где раньше всегда собиралась молодежь, видишь только пустые скамейки; обращаешься в соцпомощь в надежде получить пособие, а тебе говорят, что доход на несколько центов превышает минимум, поэтому тебе ничего не положено; заходишь в магазин, а там пенсионерка у полки с молочными продуктами пересчитывает мелочь в кошельке, а потом берет из корзины уцененный товар; другая бабуля в аптеке выбирает, какое из выписанных ей врачом лекарств взять, а за каким подойти после следующей пенсии; садишься в трамвай и слышишь, как работодатель многодетного отца проворачивает махинации с налогами, чтобы платить поменьше, и что у его знакомого такая же история.



Говорят, что если все время что-то повторять, то ты в это поверишь. Может и у нас так? Власть имущие думают, что если каждый день повторять жителям, что они живут в лучшем городе на свете, то они в это поверят?