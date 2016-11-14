В этом году в Даугавпилсе планируют использовать искусственный снег. Как уже сообщалось ранее, решение о создании искусственного снежного покрытия городская дума приняла, рассчитывая продлить период, когда можно заниматься зимними видами спорта и активного отдыха. Продлить зиму планируется и в расчете на привлечение туристов.

Пока снега на улицах города и площадках хватает, однако погода в последние годы весьма переменчива и нет гарантии, что настоящая снежная зима не покинет нас в ближайшие недели или месяц.



В прошлом году снежные пушки для искусственного снега брали в аренду у компании Egļu kalns. С их помощью были оборудованы снежные горки для катания на санках.



В этом году планируется засыпать искусственным снегом и лыжную трассу в Стропах.

Производством искусственного снега займется городское Управление коммунального хозяйства. Его глава Айвар Пуданс рассказал, что первые порции искусственного снега в городе планируется высыпать уже примерно через месяц. Воду предстоит брать из Стропского озера.



Все мероприятие — то есть аренда снежных пушек — обойдется примерно в 4 тыс. евро.