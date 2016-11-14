Гордума Даугавпилса приняла окончательное решение о вручении "Награды года" и денежного вознаграждения выдающимся горожанам.

Награды присуждаются в нескольких номинациях. В сфере образования "Награды года" и 250 евро удостоилась исследователь Даугавпилсского университета Ирена Михайлова.



В номинации "Культура" лучшим был признан смешанный хор Центра латышской культуры "Даугава", руководитель Евгений Устинсков.



В сфере спорта "Награду года" получит тренер по вольной женской борьбе Любовь Копылова.



Удостоился награды в этом году и член правления SIA “Daugavpils dzelzsbetons” Владислав Белевич. Он получит награду в сфере народного хозяйства.



В свою очередь в номинации "Охрана здоровья и социальный уход" наградят главную медсестру Даугавпилсской региональной больницы Ираиду Балоде.



Еще одну "Награду года" вручат в сфере общественной деятельности. Получит ее руководитель Центра польской культуры Жанна Станкевич.



В этом году будет вручена и награда "За жизненный вклад". Ее удостоилась режиссер и актриса Даугавпилсского театра Вера Храмникова. Кроме награды она получит и денежное вознаграждение в размере 400 евро.



Вручение наград состоится 17 ноября во время праздничного мероприятия, посвященного Дню провозглашения Латвийской Республики.