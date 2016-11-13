Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) обнаружила опасную для человека бактерию в колбасе холодного копчения Mājas desa производства литовской компании Biovela UAB Mesos Perdirbimo Paqalinys.

Как сообщает ПВС, бактерия E. Coli может вызвать диарею и синдром гемолитической уремии. Или, говоря простым языком, понос и даже кровавый понос.



Ведомство призывает не употреблять в пищу колбасу Mājas desa производства компании Biovela, срок годности 22 января следующего года, а штрихкод – 4770118401377.



Предприятие гарантировало, что зараженный продукт будет изъят из торговли до конца сегодняшнего дня.