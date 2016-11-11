В пятницу, 11 ноября, тысячи горожан приняли участие в факельном шествии по случаю Дня Лачплесиса.

После 16 часов в парке Дубровина начали собираться участники шествия, среди которых были представители Погранохраны, Земессардзе, школьники и студенты Даугавпилса, яунсарги, представители различных общественных организаций и активные, патриотически настроенные, горожане.



Под сопровождение оркестра колонна из нескольких тысяч человек прошла от нового корпуса Даугавпилсского университета по улицам Даугавас, Саулес, Музея, Лачплеша, Михоэлса, Ригас и прибыла на площадь Единства.



Расставив факелы по символизированному контуру Латвии, горожане присоединились к концерту, который для даугавпилчан давала группа «Dvinskas muzikanti».