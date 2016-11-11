В городе продолжают бушевать страсти после заявления Рихарда Эйгима о подробностях его снятия с поста мэра в 2009 году. Хочется спросить, а что до этих политических скандалов простым жителям города?

Вспомним историю. На муниципальных выборах 2009 года в Даугавпилсе одержала победу Латвийская социал-демократическая рабочая партия, во главе списка находился Р.Эйгим. За него отдали свои голоса более 10 тысяч избирателей, а он набрал в Даугавпилсе рекордное количество пунктов (учитывая поставленные «плюсы») - 18 тысяч. На втором месте, по результатам выборов, оказался список «Первой партии» и «Латвияс цельш», во главе с Ритой Строде с 16 тысячами пунктами. Янис Лачплесис, нынешний мэр города, из списка ЛППЛЦ набрал около 9 000 пунктов, причем количество «плюсов» в бюллетнях голосовавших за партию против его фамилии примерно равнялось количеству вычеркиваний.



Спустя полгода в городе происходит «переворот». По сути, исходя из недавнего заявления Р.Эйгима, произошло следующее. Мнения 10 тысяч избирателей были проигнорированы кучкой предпринимателей от политики, которые посчитали, что на должности мэра им выгоднее другая фигура. Скинулись, кто сколько мог, договорились, подкупили (?) недостающее число голосов в думе и получили нужный результат. Желания 10 тысяч избирателей никого не волновали.



И, в принципе, если бы город после этого «переворота» стал бы жить лучше, то какая, по большому счету простому человеку разница — кто сидит в мэрском кресле. Даже если человек голосовал за одного кандидата, а жизнь в родном городе делает лучше другой — то не сложно и поменять политические взгляды. Если результат позитивный. А вот результаты оказались не очень…



Игнорирование желаний избирателей закономерно привело к падающей активности людей на выборах. Зачем голосовать, если даже в случае победы «своего депутата» не поставят, а то и вовсе застрелят — как случилось с Г.Немцовым в 2010 году… Мы уже приводили цифры активности избирателей на последующих после 2009 года выборах — они неуклонно снижаются. Можно объяснить эту тенденцию оттоком населения, однако, точно такие же проблемы, только в Сейме, испытывает «Согласие» - какой смысл избирателям голосовать за эту партию, если во власть она войти не может? Правда, и вариантов нет, потому и голосуют. Кстати, с числом избирателей у того же «Согласия» в самоуправлениях, скажем, Риги или Резекне — проблем нет. Потому что очевиден практический результат работы — вот и растет число избирателей, несмотря даже на депопуляцию.



В случае же с Даугавпилсом такого чуда, увы, не случилось. Город в 2009 году опять «вернули» в руки команды, которая, фактически, правит городом с советских времен. Как в начале 90-х город возглавил А.Видавский с его командой, так и продолжается и поныне. Рита Строде — человек из его команды. Я.Лачплесис, вообще, работал клерком в самоуправлении при Алексее Антоновиче.



Поэтому, вопрос «Когда же в Даугавпилсе что-то поменяется?» - его постоянно задают перед каждыми выборами и периодически — в перерывах между ними — следует считать риторическим. Пока — никогда. У власти в городе находится одна и та же команда одних и тех же людей. Новые лица в городской политике не приветствуются и от них избавляются самыми разнообразными способами — либо политической, либо даже физической ликвидацией.



Результаты работы команды в самоуправлении известны и нет смысла их повторять — помимо роста политической пассивности (а это означает, что жителям постепенно становится не интересна судьба города), имеется рост безработицы, рост количества уезжающих, сокращение рабочих мест и инвестиций (здесь в «плюс» идут только перспективы и обещания). Порадоваться можно, пожалуй, только за группу полит-бизнесменов, совершивших переворот в 2009-м. У них с прибылью все в порядке.



Дмитрий Олейников