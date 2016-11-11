Вечером, 11 ноября 2016 года, в малом зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт “Latvijai”, посвящённый Дню Независимости Латвийской Республики.

Музыкальные и танцевальные номера подарят всем зрителям праздника отличное настроение в холодный ноябрьский день!

В концерте принимают участие творческие коллективы Центра белорусской культуры: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), танцевальный ансамбль «Лянок» (руководитель Марина Медунецкая), вокально- инструментальный ансамбль «Пралески» (руководитель Анастасия Малышева), вокальный ансамбль сениоров «Спадчына» (руководитель Яна Юзефович), театральная студия «Паулинка» (руководитель Инесса Козловская), а также даугавпилсские поэты.

Встречаемся 11 ноября в 18.00 во Дворце культуры. Вход свободный.