Землю покрывают белые снежинки, по вечерам в городе сияют праздничные огни. И в Даугавпилсском театре началась настоящая предпраздничная суматоха. В этом году театр хочет погрузить своих зрителей в особую атмосферу чудес и волшебства, поэтому приготовил праздничные представления как для самых маленьких театралов, так и для их родителей.

Маленьких зрителей ждет рождественский спектакль «Озорное Рождество Волка Вилмара» (режиссер Марис Корсиетс). В белом заснеженном лесу три поросенка усердно готовятся к вкусному празднику, где будут шоколад и пипаркукас. Противный вол к Вилмарс тоже занят подготовкой к Рождеству, и у него, как обычно, есть хитрый план… Сказку можно будет посмотреть 15 декабря в 10:00 и 13:00, а также 18 декабря в 12:00. Спектакль на латышском языке.

29 и 30 декабря приглашаем зрителей зарядиться предпраздничным настроением на концерте, посвященном Новому году. Профессиональные певцы из Латвии, России, Польши, Литвы и Беларуси исполнят самые яркие музыкальные номера из популярных спектаклей Даугавпилсского театра «Дамский рай», «Директор театра», «Тайна Мистера Икс» и др. Концерт дополнит впечатляющее выступление танцевальной труппы театра.