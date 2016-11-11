11 ноября в Латвии отмечают День Лачплесиса. В этот день по всей стране зажигаются свечи в память о победе молодой латышской армии над войсками Бермонта в 1919 году.

В Даугавпилсе мероприятия, посвящённые Дню Лачплесиса, будут проходить на протяжении всего дня 11 ноября. Они начнутся с 10:00 возложением венков и цветов к памятным местам и воинским захоронениям на городских кладбищах. Дань памяти даугавпилчане отдадут солдатам Польши и Латвии, которые плечом к плечу сражались за свободу своих государств. Церемония возложения цветов к кресту на Слободке состоится в 11:00, а в 12:00 – на лютеранском кладбище пройдёт мероприятие в память воинов латвийской армии. В 16:00 во дворике городского музея яунсарги принесут клятву верности отчизне, а кульминацией торжеств станет традиционное, четвёртое по счёту, факельное шествие. Сбор участников – в 16:30 в парке Дубровина напротив нового корпуса Даугавпилсского университета (ул.Парадес,1), начало шествия в 17:00.

Колонна проследует по центральным улицам города (Даугавас, Саулес, Музея, Лачплеша, Михоэлса, Ригас) до площади Виенибас. Предварительно здесь установят металлический каркас с изображением контуров Латвии, которые озарят пламя факелов и свечей. В 17:45 с концертом выступит группа «Dvinskas muzikanti».