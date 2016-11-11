13 ноября отмечается Международный день незрячих. В 2016 году эта дата совпала с 90-летием Центрального управления общества слепых Латвии. В Риге и Даугавпилсе прошли мероприятия, посвящённые этим знаменательным событиям. В сентябре в столице Латвии прошла выставка художественных работ четырёх территориальных организаций из Даугавпилса, Елгавы, Балви и Цесиса. Все они участвовали в проекте Центрального управления общества слепых Латвии.
10 ноября в фойе Даугавпилсской думы открылась выставка представленных в Риге творческих работ городского общества слепых под названием «Tumsai ir krāsas» («В темноте есть краски»). На встрече присутствовали представители Центрального управления и администрации города. Открывая встречу, управляющая делами Даугавпилсского самоуправления Ольга Ессе поблагодарила членов организации за энергию, активность и замечательные работы.
При написании картин использовалась особая техника обучения. Сначала автор на ощупь изготавливал на холсте отдельные фигуры, потом они заполнялись краской и составлялись в целостную композицию. На выставке представлены также изделия из керамики – результат совместного творчества с художником Майритой Фолкмане. Для инвалидов по зрению это первый опыт работы с глиной.
Они демонстрируют неограниченные творческие способности и стремление учиться. Благодаря обучающим проектам Центрального управления общества слепых Латвии пятеро даугавпилчан получили профессию массажиста. В Даугавпилсском обществе слепых, которым на протяжении 45 лет руководит Мария Иванова, есть своя библиотека, свой Дневной центр реабилитации, свои поэты, певцы и музыканты. На мероприятии они выступили с небольшим концертом.
Выставка на первом этаже Даугавпиллской городской думы (ул.Кр.Валдемара,1) открыта до 17 ноября.
При написании картин использовалась особая техника обучения. Сначала автор на ощупь изготавливал на холсте отдельные фигуры, потом они заполнялись краской и составлялись в целостную композицию. На выставке представлены также изделия из керамики – результат совместного творчества с художником Майритой Фолкмане. Для инвалидов по зрению это первый опыт работы с глиной.
Они демонстрируют неограниченные творческие способности и стремление учиться. Благодаря обучающим проектам Центрального управления общества слепых Латвии пятеро даугавпилчан получили профессию массажиста. В Даугавпилсском обществе слепых, которым на протяжении 45 лет руководит Мария Иванова, есть своя библиотека, свой Дневной центр реабилитации, свои поэты, певцы и музыканты. На мероприятии они выступили с небольшим концертом.
Выставка на первом этаже Даугавпиллской городской думы (ул.Кр.Валдемара,1) открыта до 17 ноября.