На заседании градостроительной комиссии рассматривались возможные места для устройства пунктов проката велосипедов и зимнего спортинвентаря.

Прокат велосипедов будет открыт возле парка на Эспланаде, Туристическо-информационном центре в Крепости, а также возле спортивной трассы в Стропах.



Пока неизвестно, будет ли в городе действовать система, когда все пункты проката связаны между собой, при этом человек может взять велосипед в одном месте, а вернуть в другом. Всё зависит от пожеланий и концепций предпринимателей, которые изъявят желание организовать такие пункты. Комиссия готова поддержать предпринимателей, которые предложат и услуги проката зимнего инвентаря.