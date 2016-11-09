События, разворачивающиеся после заявления депутата Сейма Рихарда Эйгима привлекли внимание республиканских СМИ.

Национальное информационное агентство LETA, которое является основным поставщиком главных новостей для большинства медийных ресурсов страны, опубликовало материал, раскрывающий суть возникшего между сторонами конфликта. Вслед за агентством LETA, тему поднял новостной интернет-портал крупнейшей латышской газеты Diena.



Ситуация в Даугавпилсе, которая долгие годы рождала множество вопросов и беспокоила сердца горожан, теперь всерьез заинтересовала и всю латвийскую общественность.



Действительно, 2009 год для Даугавпилса стал годом крупных потрясений. Лишь в официальных фактах исторической хроники - организация сфабрикованных митингов против власти и последующий политический переворот со свержением мэра. Затем новость, повергшая, в буквальном смысле, в шок всю страну - хладнокровное убийство вице-мэра Григория Немцова, не раскрытое по сей день. До сих пор никто не может ответить на вопрос - связана ли эта криминальная трагедия с происходящими политическими событиями тех дней, или мотивы убийства имеют иной личный характер.



Сегодня все события 2009 года не только вновь актуализируются, но и имеют возможность наконец-то найти все ответы и расставить недостающие точки над «i».



Напомним, депутат Сейма Рихард Эйгим публично рассказал о возбужденном Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уголовном деле по событиям 2009 года. По словам Р.Эйгима фигурантами по данному делу проходят мэр Даугавпилса и приближенные к нему частные предприниматели.



В ответ на заявление Р.Эйгима, Янис Лачплесис обещал обратиться в суд.



Несмотря на то, что, по словам Рихарда Эйгима и некоторых СМИ, уголовное дело возбуждено КНАБ еще в феврале, новостное агентство LETA пишет о том, что мэр Даугавпилса не располагает информацией о возбужденном против него деле.



В то же время LETA, со ссылкой на пресс-секретаря КНАБ Лауру Душа, сообщает, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией действительно ведет проверку в связи с возможными правонарушениями государственных должностных лиц Даугавпилсской городской думы.



Таким образом, можно констатировать, что за ситуацией отныне следят не только даугавпилчане, но и жители всей страны.