Латгальский регион планирования подал в думу предложение посадит в Даугавпилсе 100 дубов в честь 100-летия Латвийского государства и Латгальского конгресса.

Специальная комиссия рассматривала три варианта места посадки деревьев: в Гайке, на Слободке у памятного креста или распределить посадки по городским микрорайонам. Последнюю идею сразу отбросили. Выбирая между двумя оставшимися вариантами, специалисты оценили, как посадка деревьев может повлиять на строительство путепровода в районе Слободки. Однако пришли к выводу, что посадки проекту не помешают, поэтому 100 дубов будут посажены у креста на Слободке. ПРоизойдет это в мае 2017 года.