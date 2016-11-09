В прошлом сезоне каток на площади Виенибас был очень популярным местом активного отдыха среди горожан. В связи с тем, что погода позволяет, каток заработает уже в этом месяце.

Начнет свою работу каток 19 ноября и будет работать с 10.00 до 22.00. Кататься на нем можно будет бесплатно, если приходишь со своими коньками. Те, у кого коньков нет, смогут взять их напрокат там же, на площади.



Планируется, что каток в центре города будет работать до 19 марта.