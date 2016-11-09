В Даугавпилсе впервые состоялся фестиваль молодежных и любительских симфонических оркестров стран Балтии NUOVA SINFONIA BALTICA. В фестивале приняли участие 12 коллективов: семь из Латвии, два из Литвы и три из Эстонии.

Даугавпилс на фестивале был представлен оркестром Daugavpils Sinfonietta под управлением Айвара Брока. Главные организаторы фестиваля — Латвийская ассоциация оркестров, Центр латышской культуры Даугавпилса и Даугавпилсская городская дума.



Концерты симфонической музыки и даже фестивали в последние годы перестали быть редкостью для Даугавпилса, сообщили BaltNews.lv в даугавпилсском самоуправлении. Например, в ноябре прошлого года в Даугавпилсе собрались около 600 музыкантов из Латвии и Эстонии.



На этот раз приехали именно молодежные симфонические оркестры, в зале, по преимуществу, тоже были представители юного поколения.



«С каждым годом на подобные концерты приходит все больше людей. Культурную среду в городе нужно бережно взращивать, само собой ничего не происходит», — считает депутат городской думы Айварс Брокс.



Концерты фестиваля прошли в зале даугавпилсского Дома Единства. В программе — классическая музыка, популярные мелодии в специальных аранжировках для молодежных оркестров и произведения современных композиторов. Все концерты были бесплатными.