11 ноября, в День Лачплесиса, в спортзале Науенского центра молодежи и спорта пройдут спортивные мероприятия, в ходе которых будет определен сильнейший «Защитник Отечества» Даугавпилсского края.

Участники соревнований померятся силой в двух возрастных группах: до 18 лет и старше этого возраста. Им необходимо будет показать свою силу и ловкость в семи видах состязаний. В каждом виде спорта будут награждены лучшие, а также будет определен и победитель конкурса «Защитник Отечества».



Организует мероприятие Науенский центр спорта и молодежи. Начало соревнований в 17.30.