Для проведения предвыборных дискуссий в больших городах просят выделить 120 000 евро. Данное предложение подала Парламентская комиссия по вопросам госуправления и самоуправлений к проекту бюджета будущего года, основываясь на письме Национального совета электронных средств массовой информации.

Совет, оценив отражение муниципальных выборов в электронных СМИ в 2013 году, пришел к выводу, что для проведения качественных предвыборных дискуссий выделенного финансирования не достаточно.



В целом средства планируется использовать на 10 конкурсов, организуя теледискуссии на национальных или региональных коммерческих каналах. Финансирование каждого конкурса предусмотрено в размере 12 000 евро.



Дискуссии могут проходить в публичных местах с участием жителей. Передачи планируются в апреле и мае следующего года. В них могут принять участие кандидаты в депутаты из Даугавпилса, Екабпилса, Резекне, Валмиеры, Елгавы, Юрмалы, Вентспилса, Лиепаи и Риги. Длительность программ будет до 2 часов.



Кроме того, Парламентская комиссия по вопросам госуправления и самоуправлений просит 35 000 евро для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на информационную кампанию в интернете т социальных сетях, для изготовления информационных клипов.