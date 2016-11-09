Вчера официально стало известно о том, что руководство клуба заключило очередной контракт с легионером на сезон 2017 года.

Состав нашего клуба пополнил фин Тимо Лахти, который будет выступать по шведской лицензии.



Напомним, что прошлый год Тимо провел в составе Орлов из Лодзи. Среднезаездный коэффициент по итогам года 1.948, но болельщики помнят какой уровень езды показал Тимо в финальных гонках против нашей команды, набрав 14 и 12 очков соответственно.



В составе команды сезона 2017 года россиянин Сергей Логачев, продлен контракт с Кястасом Пуоджуком, остаются все действующие юниоры. Продолжаются переговоры с другими спортменами.