Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства обслуживает многоквартирные дома и старается помочь жителям, которые нуждаются в его поддержке.

В посёлке общества слепых отремонтировало дорожное покрытие в двух дворах, установило дополнительные поручни, окрашенные в жёлтый цвет. Слабовидящим и людям с остаточным зрением он помогает лучше ориентироваться в пространстве и передвигаться самостоятельно. Этим летом на входе в административное здание предприятия был установлен подъёмник для инвалидов-колясочников. По итогам закупочной процедуры заказ выиграла фирма, предложившая наименьшую цену.

Идея установить подъёмник возникла более двух лет назад, однако для осуществления, задуманного потребовалось изменить всю входную конструкцию. На разработку проекта, согласования и строительство ушло определённое время, зато теперь люди с инвалидностью могут без проблем попасть в здание.

Подняться на лифте можно без посторонней помощи, достаточно воспользоваться кнопками: с №2 – вверх, а №1 – вниз. Для большей маневренности расширен дверной проём. От автоматических раздвижных дверей пришлось отказаться, механизм может заклинить и зажать человека. Более просторным стал вход в абонентный отдел, для людей со специальными потребностями оборудован новый санузел. Здесь даже раковина установлена особая, к ней удобно подкатить на коляске. Доступнее для горожан стала не только созданная на предприятии среда, но и специалисты.