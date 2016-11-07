7 ноября в Думе прошла очередная пресс-конференция. Задать свои вопросы мэру пришел Александр Комаров — ведущий программы «Игры престолов».

С первых секунд диалог Лачплесиса и Комарова не задался - мэр перешел на повышенный тон и занял позицию нападения, не давая возможности журналисту задать интересующие его вопросы.



Вся гневная речь Яниса Лачплесиса, явно потерявшего контроль над собой, свелась лишь к угрозам встречи в суде, давлению и нападкам на журналиста.



Напротив, Александр Комаров держался уверенно и с чувством достоинства и, как он сам отметил, из уважения к мэру разговаривал с ним стоя.



Напомним, Закон ЛР «О прессе и других средствах массовой информации» регламентирует права журналистов свободно выражать свое мнение и получать информацию от государственных и общественных организаций.



Таким образом, диалог председателя Думы с А.Комаровым вряд ли можно назвать уважением к правам журналиста на получение информации.