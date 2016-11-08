В преддверие Дня Лачплесиса Министерство обороны призвало жителей Латвии приколоть к одежде красно-бело-красную ленточку. Ее следует сложить буквой V и носить концами вверх.

В этом году Министерство обороны подготовило 10 км. или 71 000 ленточек, из которых 26 000 останутся в Риге, а 45 000 отправились в регионы.



Как сообщает ведомство, в городах Латвии, в том числе и в Даугавпилсе, состоятся встречи с солдатами и земессаргами. Можно будет получить и ленточку. В нашем городе они доступны в Даугавпилсском художественном и краеведческом музее, Даугавпилсском государственном техникуме, Даугавпилсском строительном техникуме.