11 ноября в 16.00 в Музыкальной и художественной школе Латгальского предместья в Риге откроется выставка картин Даугавпилсского художника Леонида Баулина "Посвящение". Состоится также встреча с супругой художника Вандой Баулиной и его дочерью Юстиной Баулиной.

"Леонид Баулин принадлежит к тому поколению художников, которое начинало творить в 70-ые годы 20-го века. Талантливый художник, график, монументалист и сценограф... Он был одним из ведущих деятелей культуры Латгалии. " - так о Леониде Баулине написала в каталоге художника в 2005 году специалист художественного отдела Латвийского Национального художественного музея Ксения Рудзите.



Работы Леонида Баулина хранятся в Латвийском Национальном художественном музее, музее Союза Латвийских художников, в Даугавпилсском художественном и краеведческом музее, в Даугавпилсском Арт-центре Марка Ротко, а также в частных коллекциях в Латвии, Литве, Австрии, России, Норвегии и Польше.