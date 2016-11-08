За последние дни в Даугавпилсе произошли несколько пожаров. Как сообщает ГПСС, 5 ноября в 14:53 поступил вызов на ул. Курпниеку. Пожар вспыхнул в сарае. Площадь горения составила 50 кв.м.

6 ноября около 00:09 зарегистрирован сигнал о возгорании в бане в Калкунской волости Даугавпилсского края. Площадь пожара - 40 кв.м.

Выезжали пожарные на вызов и в 6:37 в понедельник, 7 ноября. На ул. Видземес горел мусор. Площадь возгорания составила 11 кв.м.