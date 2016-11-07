На прошлой неделе в Даугавпилсе проходила традиционная осенняя толока. В ходе данной акции жители собрали почти 10 тонн мусора.

В толоке приняли участие 17 образовательных учреждений, предприятия самоуправления, общественные организации. Всего 26 команд. Самые активные участники будут награждены 14 ноября в думе.

Что касается зеленой массы, которую также собирали жители на своих территориях, то всего в ходе акции были вывезены 192 тонны мусора.