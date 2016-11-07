Ведущий латвийский фигурист Денис Васильев в минувшие выходные завершил выступление на первом своем в сезоне турнире — Гран-при "Кубок Ростелекома" в Москве.

Днем ранее Васильев за короткую программу получил 62,40 балла и остался последним среди 12 участников. Произвольная, которую Денис сегодня исполнял под музыку Антонио Вивальди "Времена года", удалась латвийцу намного лучше. Правда, третью комбинацию парных прыжков он не исполнил, но в целом показал свой потенциал и для первого выступления в сезоне выглядел неплохо.



Итоговая оценка за произвольную программу составила 141,37 балла (при персональном рекорде — 149,09), что позволило Васильеву обойти в общем зачете Александра Майорова из Швеции.



Победителем московского Гран-при в мужском одиночном катании стал действующий чемпион мира испанец Хавьер Фернандес с суммой 292,98 балла. В произвольной программе ему не было равных и он сумел опередить в общем зачете лидировавшего после короткой программы японца Сома Уно (285,07). Третье место с новым персональным рекордом (255,52) занял Алексей Быченко из Израиля.





Гран-при (3-й этап). Москва. "Кубок Ростелекома-2016". Мужчины. Итог:



1. Хавьер Фернандес (Испания) — 292,98.

2. Сома Уно (Япония) — 285,07.

3. Алексей Быченко (Израиль) — 255,52…

11. Денис Васильев (Латвия) — 203,77…