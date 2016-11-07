Сегодня утром из-за снега и обледенения осложнена обстановка на всех главных автодорогах страны, за исключением отдельных участков, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Однако, согласно опубликованным данным, в Даугавпилсе и его окрестностях условия движения по дорогам удовлетворительные. Затруднены они, в свою очередь, в Резекненском крае.

Водителей призывают соблюдать осторожность на заснеженных и скользких участках дорог и выбирать безопасный скоростной режим.