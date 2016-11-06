Уже 6 ноября в 17:00 приглашаем от души посмеяться на «Битве экстрасенса»:Спектакль на латышском языке о неурядицах в семье ваших соседей, которые пытается решить экстрасенс.

Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Директор театра» не перестает удивлять зрителей с 2013 года. Экстравагантные костюмы, обувь от дизайнеров Леди Гага и Мадонны, яркие персонажи и, что самое главное, музыка выдающегося композитора. Спектакль, подобного которому нет в Даугавпилсском театре, последний раз можно увидеть 11 ноября.

В праздничной атмосфере 19 ноября в 18:00 начнется последний показ пьесы Рудольфа Блауманиса «Краткое наставление в любви».В спектакле звучит музыка Раймонда Паулса. а билеты - акционно низкие. И это тоже не повториться.