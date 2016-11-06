В олимпийском центре в Риге прошла церемония «драфта» первого чемпионата юниорской лиги НБА. 30 команд школ Латвии по жребию были прикреплены к клубам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Клуб «Нью-Йорк Никс», чьи цвета защищает латвийский баскетболист Кристап, достался команде из Даугавпилсской средней школы центра.



Краславской основной школе досталась «Филадельфия 76ers», Ливанской средней школе №1 – «Бруклин Нетс», Резекненской основной школе – «Бостон Селтикс», Екабпилсской основной школе – «Финикс Санс».



Совместно с юниорской лигой НБА (США) турнир в Латвии проводит баскетбольный союз страны. 30 команд со всех регионов республики будут поделены на две конференции – запад и восток, аналогично НБА. Команды в конференциях разделят еще на шесть групп – две в Риге и по одной в Курземе, Земгале, Видземе и Латгалии.

На групповых турнирах пройдет по четыре съезда, накоторых каждая из команд проведет по два матча. Восемь лучших войдут в плей-офф, который начнется со стадии 1/4 финала.



В турнире участвую смешанные команды – девчонки 2004 г.р. и мальчишки 2005 г. р. В составе не менее 10 человек, из них минимум три девочки, одан из которых должна быть на площадке.



Аналогичный турнир проходит в 31 стране на трех континентах.