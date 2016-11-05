СК «Локомотив» на сезон-2017 подписал российского гонщика Сергея Логачева. 21-летний уроженец Амурской области начал практиковаться в спдвейных гонках с 2013 года, ранее стартовал в мотогонках на льду.

В открывшемся трансферте С. Логачев стал первым гонщиком, которого подписал даугавпилсский клуб на новый сезон. В сезоне – 2016 Сергей дебютировал в чемпионате Польши. В лиг NICE он выступал за KSM из Кросно. В Польше гонщик с Дальнего Востока оказался не без подачи Григория Лагута.



С. Логачев отгонял за Кросно в 15 матчах, его средней показатель за заезд – 1,827 очка (30-е место в лиге).



Также С. Логачев выступает в чемпионате России за «Восток».



Бронзовый призер юниорского чемпионата Европы - 2016.

Бронзовый призер юниорского чемпионата России – 2015.

Чемпион России в командном зачете – 2015, 2016.

Бронзовый призер командного чемпионата России (суперлига) по спидвею на льду – 2013.

Чемпион командного чемпионата России (высшая лига) по спидвею на льду в составе «Амура» – 2012.

В сезоне 2013/2014 выступал на этапе мировой серии по ледового спидвею в Благовещенске, набрал 10 очков, выйдя в полуфинал этапа.