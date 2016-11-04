Стратегию инвестиций и развития на период 2016-2020 годы Даугавпилсская школа дизайна и искусства SAULES SKOLA разработала, чтобы определить цели и задачи дальнейшей деятельности учреждения.

Ближайшая задача – получить статус Центра компетенции профессионального образования. Это позволит школе Saules стать региональным методическим центром образования дизайна, предоставлять качественные услуги профессионального образования.



В стратегии предусмотрены планы развития существующих и перспективных программ обучения, а также улучшения школьной инфраструктуры. В документе разработано обоснование по привлечению средств Европейских структурных фондов для реализации проекта застройки комплекса Saules skola и разработки новых образовательных программ.