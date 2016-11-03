Депутат Сейма, экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим в эфире радио Алиса Плюс выступил с разоблачительной речью и обратился к председателю думы Янису Лачплесису и владелице компании Даутком Елене Панкевич с предложением публично признаться в своих действиях, касающихся событий 2009 года.

В связи с возбужденным уголовным делом, которое находится в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Рихард Эйгим настоятельно порекомендовал Янису Лачплесису и Елене Панкевич покаяться перед горожанами и публично рассказать о темных схемах взаимодействия политики и бизнеса, сборе денег на политические перевороты в городе, о наживе на коррупционных схемах закупки трамваев и результатах сотрудничества власти с частными предпринимателями.



- В 2009 году, придя к власти, мы очень активно начали разбираться с договором по ТЭЦ-2, который был подписан чуть ли не в ночь после выборов. Подписан он был для компании Владимира Рыбникова. Сегодня, по прошествии 7 лет, я знаю все подробности схемы моего отстранения от должности мэра.



В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией находится уголовное дело по поводу событий 2009 года, фактами из которого я располагаю.



Ввиду этого я бы хотел обратиться к г-ну Лачплесису и Елене Панкевич, с рекомендациями самим рассказать на своем телевидении, на различных радио и в печатных СМИ как все это было, как они собирали деньги и сколько кому платили.



Если в ближайшее время они этого не сделают, я буду рассказывать о том как г-н Лачплесис вместе с Еленой Панкевич в сентябре 2009 года собрали 200 тысяч евро. Из них 50 тысяч заплатила конкретно Е. Панкевич, а остальную сумму собрали Евгений Хлопок, Антон Оглодков и Владимир Рыбников. Основной задачей Лачплесиса после избрания было перераспределение системы отопления всего города между Владимиром Рыбниковым (спидвей) и Андреем Дозорцевым (Rietumu Bank).



После того как в мэры избрали Лачплесиса, бизнесмены эти деньги очень быстро вернули. 200 тысяч евро, которые они вложили в мое снятие с должности, вернулись к ним из наших городских денег. Расскажу о том, где они хранили эти деньги — в каком банке и в какой ячейке, назову даже ее номер.



Расскажу о том, как г-ну Лачплесису Елена Панкевич оплачивала и продолжает оплачивать все отпуска, все командировки за границу, все гостиницы — не только ему, но и его жене.



Расскажу о том, как, в какой стране, где, в какой гостинице, в каком номере они принимали решение снять меня с должности мэра в 2009 году. На этой же встрече в заграничной гостинице присутствовали представители партии «Единство». Я их всех назову поименно, если они сами этого не сделают.



Расскажу о том, как г-н Лачплесис ездил в Ригу и просил у одного из бизнесменов (на сегодняшний день я не могу назвать его имя в рамках оперативной разработки), и просил 200 тысяч евро, обещая сместить меня из кресла мэра, а взамен обещал ему ТЭЦ-3.



Мне придется рассказать о коррупции в закупке трамваев для нашего города. О том, как сначала планировали купить белорусские трамваи, как в Санкт-Петрербург съездил исполнительный директор Сергей Фридман, как он там вел переговоры, как договорился об откатах, как поменяли решение не покупать белорусские трамваи, а купить российские. Как вы с этих откатов в общей сумме 800 тысяч латов начали ссориться. В уголовном деле фигурирует именно эта сумма. С этих 800 тысяч латов для вас начались самые страшные испытания. Именно эти деньги вы не смогли поделить. Тогда один из вас, а конкретнее, одна из вас сказала, что хочет получить из этих 800 тысяч 50%, так как она все скрывает, ничего не публикует, и слишком много тратит на свои СМИ.



Теперь могу понять почему у нас на ЛРЗ не покупаются трамваи. Почему мы не покупаем именно эти трамваи. Наверняка, потому что там не договорились о чем-то. Я очень хочу, чтобы рабочие завода узнали, что именно эти трамваи у них не покупает эта дума, которая в свое время получала откаты на российских трамваях.



Придется рассказать о том, как г-н Рыбников на протяжении долгого времени делает вложения «на карманные расходы» г-ну Лачплесису.



Расскажу также и о том, как вы после моего свержения 2009 года покупали дома на Канарах. Я расскажу об их стоимости, где это было и кто покупал.



Скоро, благодаря этому уголовному делу, мы узнаем судьбу того человека, того депутата, которому вы заплатили те 200 тысяч.



Я хочу сказать, что все факты, которые я озвучил, находятся в уголовном деле. В том, что это дело появилось, нет ничьей заслуги кроме тех, кого я перечислил. Они не поделили деньги, начали между собой драться за деньги, и, в конечном итоге, они просто сейчас друг друга топят.



Меня дважды вызывали на допрос по этому уголовному делу, и я точно знаю, что когда будут собраны все показания свидетелей, все фигуранты, которых я сегодня назвал, тоже будут допрошены.



В заключении я бы хотел сказать: Знайте, у вас больше никогда не получится то, что получилось в 2009 году! По нескольким причинам:

1. Многие из вас, которые будут вызваны на допросы, возможно, там, в этих стенах, и останутся.

2. На сегодняшний день, я скажу прямо: Чтобы в следующий раз снять меня - вы животы надорвете.



Я советую вам самим рассказать все людям, покаяться, в противном случае народ узнает всю правду с подробностями.



Ваше время пошло!»





Напомним, интервью Рихарда Эйгима прозвучало в программе "Игры престолов". Полную версию программы слушайте на радио Алиса Плюс в субботу и воскресение в 12:00, а также на сайте aliseplus.lv.