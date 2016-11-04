На заседании комитета Даугавпилсской думы депутаты приступили к рассмотрению вопроса о присвоении наград самоуправления. Депутаты одобрили законопроект о награждении «За вклад всей жизни» с вручением 400 евро денежного приза актрисе и режиссёру Даугавпилсского театра Вере Храмниковой.

В Даугавпилсском театре она служит на протяжении 25 лет, сыграла более 100 ярких ролей. Вера Храмникова состоялась и как режиссёр. Она является лауреатом премии «Ночь лицедеев» в номинации «Лучшая актриса».



«Награда года» с денежным призом в 250 евро присвоена в нескольких номинациях.



Образование – исследователю института Естественных наук и технологий Даугавпилсского университета Ирене Михайловой. В прошлом году ей присвоена стипендия «Женщинам в науке». Эта награда вручается с 2005 года, но Ирена Михайлова стала первой, кто получил её за пределами Риги.



Культура – смешанному хору Центра латышской культуры «Даугава», художественный руководитель Евгений Устинсков. В этом году коллектив отмечает 60-летний юбилей. На Всемирной олимпиаде хоров 2016 года хор «Даугава» завоевал золотую и серебряную медали. Много раз своими достижениями хор популяризировал имя Даугавпилса.



Спорт – тренеру по женской вольной борьбе Любови Копыловой. Её трудовой стаж в качестве тренера превышает 25 лет. Она воспитала нашу прославленную, титулованную спортсменку Анастасию Григорьеву. В этом году новый успех: на чемпионате Европы по вольной борьбе среди кадетов Екатерина Ермалёнок заняла 3 место.



Народное хозяйство – SIA «Daugavpils dzelzsbetons», член Правления Владислав Белевич. Динамично развивающееся предприятие. Создано более 70 новых рабочих мест, в развитие производства вложено 400 000 евро.



Здравоохранение и социальный уход – главной медицинской сестре Даугавпилсской региональной больницы Ираиде Балоде. С этого года в региональной больница действует программа обучения медицинских сестёр. Такая возможность появилась благодаря заинтересованности и активной работе Ираиды Балоде.



Общественная деятельность – руководителю Центра польской культуры Жанне Станкевич. Без неё невозможно проведение многих городских мероприятий, она поддерживает крепкие традиции коллектива «Кукулечка». В этом году ему исполняется 25 лет. Жанна Станкевич активно участвует в общественной жизни города.



Окончательное решение о присвоении наград самоуправления депутаты примут на заседании городской Думы.



Церемония награждения состоится 17 ноября, на торжественном мероприятии в честь Дня провозглашения независимости Латвийской республики.