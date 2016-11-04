Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей в Латвии на 43 неделе снизилась на 8,5%. Зарегистрировано 1035,2 случая заболевания на 100 тысяч жителей.

При этом в четырех городах: Даугавпилсе, Гулбене, Юрмале и Валмиере заболеваемость ОРВИ остается выше среднего уровня. В свою очередь самое маленькое количество заболевших зарегистрировано в Екабпилсе.

Что касается гриппа, то на прошлой неделе в стране были зарегистрированы всего 3 случая. Два - в Юрмале, и один - в Риге. Таким образом, с начала сезона гриппа подтверждено восемь случаев заболевания гриппом.