Специалисты Даугавпилсского самоуправления рассматривают возможность усовершенствовать трассы активного отдыха в зимний период. Очень популярной стала спортивная трасса в Стропах, которой активно пользуются и лыжники.

Трассой пользуются любители бега, катания на роликах, велосипедах и других занятий спортом. Последнее время зимой снега выпадает немного, зато много ценителей катания на лыжах. Самоуправление Даугавпилса решает, каким образом можно уже в этом зимний сезоне использовать искусственный снег как на Стропской трассе, так и парке активного отдыха на Эспланаде.

Искусственный снег позволяет продлить лыжный сезон до 5 месяцев. Лыжной трассы с искусственным снегом ждут не только спортсмены, в зимний период она привлекает в Даугавпилс и туристов. На сегодня Даугавпилс стал излюбленным местом активного отдыха для наших соседей – жителей Литвы.