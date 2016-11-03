Ранее сообщалось, что Анджей Лебедев со следующего сезона будет представлять один из клубов польской экстра-лиги. Сегодня стало известно, что новой командой Анджея будет «Спарта Бетард» из Вроцлава.

Вроцлавский клуб по итогам регулярного чемпионата занял четвертое место (14 гонок: 7 побед, 1 ничья, 6 поражений). В полуфинале «Спарта» уступила «Стали» из Гожува, а в матче за «бронзу» поражение по сумме двух матчей от «Фалубаза».



А. Лебедев по итогам NICE стал лучшим гонщиков, показав среднезаездный коэффициент – 2,370.



Первым гонщиком из Даугавпилса, катавшимся в экстра-лиге был Максим Богданов. В сезоне-2012 Макс выступал за «Лотос» из Гданьска.