По числу самоубийств Латвия занимает в мире шестое место — такова статистика Всемирной организации здравоохранения. В Латгалии же показатель суицидов гораздо выше. Специалисты считают такое положение следствием неблагоприятной социальной и экономической ситуации, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Статистика не радует: по сравнению с 2014 годом, число самоубийств незначительно, но выросло. Таковы официальные данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Руководитель отдела психического здоровья Том Пулманис отмечает еще одну тенденцию:



«В 2015 году от самоубийств в Латвии умерли 386 человек: 305 мужчин и 81 женщина. За последние годы отмечается тенденция: снижается число самоубийств среди мужчин, а среди женщин — растет».



Если число самоубийств в Рижском регионе составляет 14 случаев на 100 тысяч жителей, в среднем по Латвии — 19, то в Латгалии этот показатель зашкаливает за 30. Психиатры говорят: на самоубийство людей толкают не только психические заболевания, но и экономические, и социальные факторы. Такие, как безработица, одиночество и равнодушие окружающих, говорит психиатр Резекненской больницы Рита Наливайко:



«Причина — социальная обстановка. Это не только бедность, а то, что у нас мало вокруг сочувствующих людей. Их просто нет. Люди одни живут, дети уехали за границу…»

Недавнее исследование определило факторы, повышающие риск самоубийства: возраст старше 45 лет, отсутствие работы, одинокий образ жизни, конфликтность, неумение справляться с колебаниями настроения, употребление спиртного. В Даугавпилсском психоневрологическом центре доктор Елена Лазовик отметила еще одну особенность, присущую Латгалии:



«По Латгалии очень много специальных учреждений, пансионатов для хронически больных пациентов, здесь много детских домов, интернатов для детей, страдающих психическими расстройствами. По странам мира Латвия занимает 6-е место по количеству суицидов — попыток самоубийства, окончившихся смертью. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия — основная причина самоубийств — выйдет в мире на первое место как главная причина болезней и нетрудоспособности».



Говорить о том, что число суицидов в перспективе резко пойдет вниз, не приходится, отмечают специалисты.