«Такая электронная система э-здоровья нам не нужна», — заявили даугавпилсские семейные врачи. Они убеждены, что проект Национальной службы здоровья далеко не идеален — и проиграет в первую очередь пациент, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

С 1 декабря этого года в Латвии планировали запустить систему э-здоровья. Около десяти лет длилась разработка этой программы — она, по мнению ее авторов, призвана облегчить жизнь врачам и пациентам. Одни, сократив время на заполнение многочисленных бумаг, смогут больше времени уделять посетителям. А заболевшим уже не придется проводить много времени в очередях. Но пока все говорит об обратном. И такая перспектива семейных врачей не устраивает, о чем они дали ясно понять представителям Национальной службе здоровья, которые в пятницу, 28 октября, посетили Даугавпилс.



«Сколько медикаментов ввести, сколько диагнозов?! О чем мы здесь говорим?! Мы не можем сразу ввести 2 тысячи пациентов — ладно, у меня 1,5 тысячи. Я застрелюсь, как говорится, когда буду вводить. Я и так по 20 часов работаю и 4 часа сплю, о чем вы вообще говорите? И потом, я вам уже говорила, что специалисты почти ни одни не выдают больничные листы!» — возмущены доктора.



Есть еще один спорный момент, с которым уже не согласятся и сами пациенты. С внедрением системы э-здоровья выдача больничных листов и рецептов будет проходить только в электронном формате, там будет указан диагноз человека. Таким образом, под удар ставится «врачебная тайна» — и о конфиденциальности информации не может быть и речи. О заболевании человека будут знать как минимум четверо. Семейный врач из Ливаны Мирдза Старе и глава Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде не уверены, что это правомерно.



«В данной электронной форме мы должны писать диагноз: сексуально трансмиссивное заболевание, бесплодие, гепатит С — такие очень интимные, личные данные, которые мы имеем право выдавать только Инспекции здравоохранения и суду»,— считает Старе.



«У нас еще есть месяц для дискуссий. И мы будем просить Кабинет министров, чтобы они внесли поправки в Правила № 134 о правах пациента. То есть чтобы у пациента было право контролировать персональные данные, которые вводятся в систему, чтобы он знал, кто имеет право доступа к этой информации. Сегодня этот вопрос до конца не решен», —уверена Вейде.



Если электронную систему э-здоровья реализуют в предлагаемом варианте, то каждый семейный врач (на сегодняшний день в Латвии их 4 тысяч) будет иметь доступ к персональным данным любого пациента. Достаточно будет ввести фамилию человека.



Кроме правовых моментов семейных врачей не устраивает и техническая сторона вопроса. Чтобы хорошо работать с этой системой, доктора в свои кабинеты должны искать ИТ-специалистов.



«Мне нужен ИТ-специалист. Нам на это деньги не выделяют. Был ответ: вам же все эти годы по 40 евро пересчитывали на введение э-здоровья. Ни в одной позиции... этих денег нет. Где эти 12 миллионов? Пропали»,— заявила Старе.



В данный момент в Латвии только 800 врачей решились заключить с Национальной службой здоровья договор на подключение к новой электронной системе.



В четверг, 27 октября, на встрече с представителями Латвийского общества врачей министр здравоохранения Анда Чакша согласилась отложить введение системы электронных рецептов — с 1 декабря они в обязательном порядке цифровыми не станут.



«Э-здоровье — один из примеров, на котором хорошо видно — очень большие деньги (11 млн евро) инвестировали в очень долгий процесс без хорошего результата, которым можно было бы гордиться. Да, я согласна — это очень плохой проект», — ранее заявила Чакша.



Критике система подверглась и со стороны докторов, ее тестировавших: программа работает слишком медленно, указали они.