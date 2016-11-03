Компания "Latvijas Pasts" сообщила о том, что в двух почтовых отделениях Даугавпилса появятся кассы быстрого обслуживания. Сделано это будет для более быстрого обслуживания клиентов, желающих получить посылки.

Учитывая увеличившийся поток международных посылок, а также оценив нагрузку почтовых отделений нашего города, было решено ввести в двух из них (в 1-ом и 17-ом отделениях) быстрые кассы получения бесплатных посылок, которые будут работать по несколько часов во время большого наплыва клиентов, в рабочие дни, начиная с 1 ноября.



В этих кассах можно будет получить заказные письма и посылки, для которых не требуется оплата по получении.

Быстрые кассы на Даугавпилсских почтах будут работать до 30 декабря.