Ежегодная патриотическая игра „Jaunie Rīgas sargi” состоится в Даугавпилсе 9 декабря. На сей раз будут соревноваться лучшие даугавпилсские команды в составе 3 парней и 3 девушек.

1 ноября в Даугавпилсской городской думе состоялась встреча, на которой обсуждались различные организационные моменты. Правила остаются неизменными: школьным командам придется преодолеть сложные препятствия за определенное время. В этом году не состоится финальный этап игры, в котором обычно встречались победители всех региональных этапов. В результате соревнований будут выявлены три лучшие команды. Команда, занявшая 1-ое место, 16 декабря посетит авиационную базу Национальных вооруженных сил в Лиелварде, команды, занявшие 2 и 3 место, получат призы от городского самоуправления.



Напоминаем, что анкету с заявкой на участие можно найти на сайте jaunierigassargi.lv. Ее необходимо заполнить и отправить до 25 ноября на электронную почту, которая указана в общих правилах игры там же - jaunierigassargi.lv. Если появятся дополнительные вопросы, то пишите (renate.korolkova@daugavpils.lv) или звоните по тел.: 654 22306, 26753226.