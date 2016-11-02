В августе этого года в Лауцесе погиб молодой парень, 27-летний даугавпилчанин, Генрих Левша. Как уже писал ранее портал NASHA.LV, 11 августа он угорел в бане, будучи закрытым в парилке. Компания, в которой отдыхал Генрих, оставила парня и уехала на дискотеку. По возвращении парня нашли мертвым.

В то время много писалось и говорилось о странных обстоятельствах гибели молодого человека. На теле Генриха были обнаружены ожоги. Друзья, присутствовавшие на похоронах Генриха, говорят о том, что на лице и шее были видны синяки, руки сбитые синие.

Но экспертиза показала лишь наличие высокой концентрации алкоголя в крови, следов попыток выбраться из якобы запертой парилки на теле обнаружено не было. 1 ноября дело о смерти Генриха Левши было закрыто. Состава преступления нет. Смерть явилась результатом несчастного случая.