В конце октября Даугавпилс посетила Татьяна Ларина, экстрасенс, финалистка известного российского шоу "Битва экстрасенсов".

Прогуливаясь по улицам нашего города, Татьяна сказала, что не чувствует здесь молодой энергии, которая могла бы развивать Даугавпилс. Она отметила красивую архитектуру, но касательно людей сказала, что все как-будто отдельно, не вместе.



"Город очень странный, депрессивный", - сказала ясновидящая. Она также добавила, что по ее ощущениям, он как-будто бы погружается в темноту.