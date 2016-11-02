Выпавший снег сегодня утром осложняет движение на всей территории Видземе и Латгалии, сообщает предприятие «Латвияс валстс цели».

Условия передвижения осложнены по всем главным государственным дорогам в Латгалии и Видземе, по Рижской окружной дороге от Балтэзерса до Саулкалне, по Елгавскому шоссе от Елгавы до границы с Литвой, на участках Лиепайского шоссе и на дороге Кандава-Кулдига.

Дороги посыпаются и обрабатываются противогололедными реагентами. На дорогах работают 130 единиц техники «Латвияс целю узтуретайс».