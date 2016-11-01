Сегодня после 14:30 на перекрестке улиц Райня и Виестура произошло ДТП с участиемy двух автомобилей.

В аварию попали автомашины Audi и Nissan Note.



На место происшествия прибыли медики и полиция. По предварительным данным водитель Audi не уступил дорогу Nissan, который двигался со стороны дамбы в центр города.



Обстоятельства ДТП выясняются.



В связи с дорожно-транспортным происшествием на улице райня образовался затор. Автомобилям потребовалась помощь эвакуатора.



Отметим, что данный перекресток регулярно становится местом аварий.